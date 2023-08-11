Человеческое равнодушие: 86-летний пенсионер с провалами в памяти заблудился и умер от жажды

Пожилой мужчина три дня искал дом в Ростовской области и умер. Проживавший в Таганроге 86-летний пенсионер страдал от провалов в памяти. Из-за этого он потерялся на улице и смог найти дорогу обратно, пишет kp.ru.

Об исчезновении дедушки сообщили его родственники. Они забили тревогу, когда тот ушел из дома и перестал выходить на связь. Из-за провалов в памяти пенсионер мог оказаться где угодно. К его поискам подключились сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

В первый день обнаружить мужчину не удалось. Участники спасательной операции прочесывали улицы города, но дедушки нигде не было. Лишь на второй день он вышел на связь и сообщил, что видит лес и поле, однако пути домой найти не может. После этого звонок прервался.

На третий день поисковая операция была завершена. Пожилой житель Таганрога лежал в кустах на заброшенном участке — голодный, истощенный и обезвоженный. Спасти мужчину не удалось, он умер на руках у медиков. Родственники дедушки винят в произошедшем человеческое равнодушие.

Ранее в Волгограде из-за равнодушия матери умер девятимесячный ребенок. Маленького мальчика оставили в квартире без еды, воды и должного ухода.