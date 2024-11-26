Человеческий след: мужчину задержали по делу о гибели 17-летней девушки, растерзанной свиньями

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело о гибели 17-летней девушки в Красноярском крае. Изначально предполагалось, что несовершеннолетняя погибла в результате несчастного случая или нападения домашних животных, а теперь полиция задержала мужчину, который может быть причастен к смерти школьницы.

Информация о задержании мужчины появилась в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В сообщении говорится, что стражи порядка задержали жителя деревни Ушканка, проживающего по соседству с семьей девушки. Он, вероятно, нанес подростку травмы на скотном дворе, в результате чего тот потерял сознание и был растерзан свиньями.

Мужчина был доставлен правоохранителями в отдел. В скором времени с ним будут проводить следственные действия, направленные на установление деталей и обстоятельств случившегося.

Ранее следователи предполагали, что девушка потеряла сознание из-за быка. Животное могло напасть на подростка и сильно боднуть рогами, от чего тот потерял сознание.