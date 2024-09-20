«Все делаем»: приемный отец Милохина прокомментировал слухи о переезде после поджога дома

Приемный отец блогера Дани Милохина в беседе с 360.ru опроверг информацию о том, что переезжает вместе с семьей из Анапы после поджога их дома. По словам Дмитрия Тюленева, решение еще не принято.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о переезде родных звезды соцсетей. Якобы они беспокоятся о своей безопасности и хотят покинуть город. Но Дмитрий заявил другое.

«Пока не буду комментировать. Пока я не говорил никакого решения СМИ», — поделился он.

Приемный отец Милохина отметил, что переживает за родных.

«Все делаем, чтобы обеспечить безопасность семьи», – добавил мужчина.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября неизвестные попытались сжечь дом приемной семьи тиктокера. Они бросили «коктейль Молотова», начался пожар. Утром жильцы нашли записку, в которой Милохина призвали отправить на СВО, а его родных «в ад».

Приемный отец тогда в беседе с 360.ru, рассказывал, что пламя быстро потушили и лишь по счастливой случайности удалось избежать жертв.

Ранее мы писали о том, какая реакция была у Дани Милохина на поджог дома приемного отца.