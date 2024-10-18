Чеченский свекор заявил, что убил 22-летнюю русскую невестку за непослушание

В Чечне мужчина расправился с невесткой за непослушание и помогал искать ее, пока его не обвинили в убийстве. 22-летняя русская девушка перекрасилась в черный цвет и надела платок, чтобы не отличаться от чеченок, но все закончилось трагически. Подробности сообщает mk.ru.

Девушка по имени Христина в 17-летнем возрасте познакомилась с Ахмедом и забеременела. Несмотря на то, что парень не хотел жениться, на этом настоял его 46-летний отец Руслан.

После бракосочетания жизнь молодых не заладилась – парень поднимал руку на жену, а братья игнорировали это. Христина даже стала мусульманкой и перекрасила волосы, но это не помогло. Они жили в Чечне, но мужа часто не было дома, он был в Москве. В 2022 году девушка вернулась к матери в Подмосковье и подала на развод, но свекор пригрозил, что тогда ее мужа заберут в армию, девушка передумала разводиться.

В какой-то момент Ахмед увез супругу к родителям, где воспитывался их ребенок. А потом они сняли квартиру. Мать девушки говорит, что свекор относился к невестке как к «женщине, на которую имеет право».

«Она начала понемногу признаваться, что он угрожает ей расправой за неповиновение. <...> Перед последним отъездом она мне рассказала, что он ее преследует везде», — рассказала женщина.

24 сентября девушка пропала, свекор даже помогал ее «искать», а через четыре дня его задержали. На допросе он заявил, что задушил невестку и сжег ее тело, развеяв прах. По его словам, расправился он с ней из-за непослушания.

Ранее мы писали об этой истории, а мать рассказывала, что подозревает свекра в изнасиловании дочери.