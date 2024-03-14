Часы Rolex за 700 тысяч рублей украли у посетителя бара в центре города

В Москве у посетителя бара украли часы Rolex за 700 тысяч рублей. Мужчина оставил их в кармане пальто и пошел танцевать. Об этом сообщает источник ИА Регнум.

По данным источника, все произошло в центре столицы 8 марта. Житель рассказал, что отмечал праздник в нескольких барах города. После начала вечера в одном из заведений на улице Новослободской, около 2 часов ночи, мужчина перешел в другой бар на Петровке. Пока он наслаждался весельем, его пальто оставалось на подоконнике с ценными вещами в карманах.

Лишь на утро, почти добравшись до дома, мужчина заметил, что его карманы пусты. После отдыха он вернулся в бар и рассказал менеджеру о случившемся. При поиске сотрудниками бара удалось найти лишь паспорт мужчины. О пропаже часов и других ценностей пришлось сообщить в полицию.

Собеседник агентства отметил, что у 38-летнего жителя пропали не только часы, но также беспроводные наушники и пауэрбанк.

«Стоимость наручных часов с учетом износа оценивает в 700 000 рублей. Остальное имущество для заявителя материальной ценности не представляет», — говорится в сообщении.

На данный момент проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Москве у посетительницы кафе украли норковую шубу за 270 тысяч рублей. Похитительница увидела у одной из девушек шубу, которая ей понравилась. Когда вещь оставили на вешалке, злоумышленница надела шубу на себя и уехала в Тулу.