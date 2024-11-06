Часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier: экс-возлюбленную футболиста Смолова заподозрили в контрабанде

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «Мисс Россия» и первой вице «Мисс Мира-2015» Софии Никитчук. Ее подозревают в контрабанде ювелирных украшений, передает Telegram-канал Baza.

Бывшая девушка футболиста Федора Смолова прилетела в Москву из Ниццы. Во время прохождения зеленого коридора ее остановили сотрудники аэропорта Внуково. Они обратили внимания на дорогостоящие украшения женщины. Речь идет о часах Patek Philippe, а также двух кольцах и колье от Cartier.

У таможенников вызвало вопрос то, что Никитчук не задекларировала ювелирные украшения. А она объяснила это тем, что не знала о необходимости декларировать личные вещи.

В итоге часы, кольца и колье отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что украшения подлинные. Теперь Софии грозят два уголовных дела: о контрабанде стратегически важных товаров и об уклонении от уплаты таможенных платежей.

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