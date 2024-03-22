Частично признала вину: суд освободил от уголовной ответственности мать, убившую троих детей

Жительница Екатеринбурга предстала перед судом за убийство троих детей. Женщину не стали привлекать к уголовной ответственности, а отправили на принудительное лечение, передает URA.ru.

По данным правоохранителей, россиянка с 25 по 26 декабря 2022 года, находясь в квартире на улице Бажова, убила трех несовершеннолетних. На месте преступления были обнаружены тела детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения.

По факту расправы над ними было возбуждено уголовное дело. На судебном заседании женщина частично признала вину. Изначально ей грозила уголовная ответственность за тройное убийство, однако впоследствии было принято решение отправить россиянку на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

Ранее в Новосибирской области нетрезвый внук пытался убить бабушку и дедушку. Он ударил пожилых родственников ножом несколько раз.