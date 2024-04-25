Целился в жену, а попал в ребенка: отец ботинком проломил череп двухмесячной дочери

В Волгограде мужчина случайно проломил череп двухмесячной дочери ботинком. Как оказалось, он целился в жену. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, травму малышка получила еще после новогодних праздников. Супруги сильно поругались, и во время конфликта 27-летний россиянин схватил ботинок и кинул его в женщину. Однако он промахнулся и попал в малышку.

После случившегося девочку пришлось доставить в больницу. У нее диагностировали перелом черепа и ушиб головного мозга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Отцу пострадавшей грозит арест на полгода. Отметим, что до этого мужчина уже был судим.

Ранее в Новой Москве на дачу у осужденного за убийство мужчины нашли труп его любовницы. Выяснилось, что он убил женщину еще полгода назад и все это время скрывал ее смерть. С подозреваемым жительница столицы познакомилась в приложении для знакомств.