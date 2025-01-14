Опубликовано 14 января 2025, 14:071 мин.
Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола привлекли за оскорбление спортсмена и его матери
Mash на Мойке: бывшую жену боксера Бивола привлекли по статье за оскорбление.
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Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола привлекли по административной статье за оскорбление. Ей вынесли предупреждение.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.
По информации источника, 34-летняя девушка оскорбила самого спортсмена и его фанатов, а мать боксера назвала «тварью». Спортсмен собрал оскорбления и обратился в прокуратуру.
Она провела проверку и возбудила административное дело. Суд решил привлечь девушку и вынес предупреждение.
Напомним, пара развелась в 2023 году. У бывших супругов двое общих детей.
Ранее бывшая жена Бивола обещала замолкнуть навсегда, если получит от спортсмена две квартиры и 200 млн рублей для сыновей.