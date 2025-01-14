Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола привлекли за оскорбление спортсмена и его матери

Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола привлекли по административной статье за оскорбление. Ей вынесли предупреждение.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации источника, 34-летняя девушка оскорбила самого спортсмена и его фанатов, а мать боксера назвала «тварью». Спортсмен собрал оскорбления и обратился в прокуратуру.

Она провела проверку и возбудила административное дело. Суд решил привлечь девушку и вынес предупреждение.

Напомним, пара развелась в 2023 году. У бывших супругов двое общих детей.

Ранее бывшая жена Бивола обещала замолкнуть навсегда, если получит от спортсмена две квартиры и 200 млн рублей для сыновей.