Бывшую жену блогера Руслана Баргаева избили из-за ревности, об этом сообщает РЕН ТВ.

Елизавета Баргаева недавно рассталась со своим возлюбленным, блогером-миллионником Русланом Баргаевым. Накануне к ней нагрянули две неизвестные девушки. Женщина рассказала, что за день до драки они пришли в ее подъезд, но тогда незваных гостей выгнали соседи.

«Сначала они один раз приехали с битой и с бутылкой, их выгнали жильцы дома. На этаж выбежали и выгнали. Она меня избила, но я так как выдала отпор, ее вытащили и выгнали из дома», – рассказала пострадавшая.

На следующий день после этого Баргаеву подкараулили около парковки те же самые девушки. В этот раз им удалось серьезно избить бывшую жену блогера.

«Зависть, ревность. Напали на меня, с битой, с электрошокером вдвоем. Я с продуктами шла домой, на парковке возле дома все случилось», – рассказала она.

Женщине потребовалась госпитализация. Сейчас следствие устанавливает причастных к избиению. Сама Баргаева уверяет, что ее избили дочь криминального авторитета и женщина, которая владеет притоном.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске пассажирку троллейбуса ударило током.