Бывший военный задержан в Великобритании за убийство жены и дочерей журналиста «Би-би-си» из арбалета

Полиция в Великобритании задержала подозреваемого в убийстве трех человек из арбалета - жены жены и двух дочерей спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта, сообщает CNN. Он оказался бывшим военнослужащим.

Нападение произошло вечером 9 июля в Буши, графство Хартфордшир. Прибывшие на место полицейские обнаружили трех раненых женщин - 61-летнюю Кэрол, 28-летнюю Ханну и 25-летнюю Луизу Хант. Все трое позднее скончались от полученных ранений.

26-летнего Кайла Клиффорда задержали на севере Лондона. Известно, что Клиффорд служил три года в Кавалерийской дивизии британских вооруженных сил - до 2022 года. Один из бывших сослуживцев Клиффорда сказал, что когда тот вступил в ряды вооруженных сил в 2019 году, он был вспыльчив и очень незрел для своих лет.

Телерадиокомпания «Би-би-си» назвало убийства «совершенно разрушительными» и сообщило, что окажет Ханту всю возможную поддержку. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер также выразила свои соболезнования.

Согласно британскому законодательству, любой 18-летний гражданин может владеть арбалетом, однако нахождение в общественном месте с оружием без уважительной причины может быть уголовно преследуемо.

Ранее сообщалось, что предполагаемым убийцей является бывший возлюбленный Луизы Хант.