Бывший супруг-футболист жены Стаса Михайлова получил удар в глаз

55-летний футболист Андрей Канчельскис получил травму в результате потасовки у бара в Москве. Ему вызвали скорую.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Утром 15 июля Канчельскис был в баре на 1-й Тверской-Ямской в центре Москвы. Там же отдыхал его оппонент.

По окончании финального матча ЧЕ по футболу мужчины повздорили. В ходе потасовки футболист получил удар в глаз. Несмотря на приезд скорой помощи, спортсмен отказался от госпитализации и решил лечиться дома.

Причина инцидента неизвестна. Как пишет mk.ru, мужчины могли не сойтись во мнениях по поводу оценок финальной игры ЧЕ, прошедшей накануне.

Канчельскис – успешный, титулованный российский футболист. В 90-е годы играл за «Манчестер Юнайтед». До 2006 года был женат на Инне Михайловой – нынешней жене певца Стаса Михайлова.

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