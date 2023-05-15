СЛУЧИЛОСЬ
19:07, 15 мая 2023
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Бывший парень не смог смириться с разрывом и зарезал девушку у подъезда в Чите

Убивший бывшую девушку парень в Чите перед расправой выложил пост в соцсетях.

Бывший парень не смог смириться с разрывом и зарезал девушку у подъезда в Чите

Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

В Чите 31-летний парень не смог смириться с расставанием и зарезал экс-девушку у подъезда. У нее осталась пятилетняя дочь.

Тело 35-летней женщины нашли в начале третьего ночи. Она была избита и изрезана ножом.

В совершении преступления заподозрили ее бывшего молодого человека. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

Однако полицейским не удалось задержать его – парень совершил суицид.

По данным Telegram-канала 112, перед преступлением он выложил пост в соцсетях, в котором признался девушке в вечной любви.

«Многие не простят, но я устал. Мы будем вместе», - говорилось в публикации.

Ранее мы писали о женщине, которая убила 4-летнего сына в квартире в Москве. Как оказалось, у нее периодически случалась депрессия.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал 112
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