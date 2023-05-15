Бывший парень не смог смириться с разрывом и зарезал девушку у подъезда в Чите

В Чите 31-летний парень не смог смириться с расставанием и зарезал экс-девушку у подъезда. У нее осталась пятилетняя дочь.

Тело 35-летней женщины нашли в начале третьего ночи. Она была избита и изрезана ножом.

В совершении преступления заподозрили ее бывшего молодого человека. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

Однако полицейским не удалось задержать его – парень совершил суицид.

По данным Telegram-канала 112, перед преступлением он выложил пост в соцсетях, в котором признался девушке в вечной любви.

«Многие не простят, но я устал. Мы будем вместе», - говорилось в публикации.

Ранее мы писали о женщине, которая убила 4-летнего сына в квартире в Москве. Как оказалось, у нее периодически случалась депрессия.