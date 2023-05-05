Водитель Бари Алибасова убил милиционера

МВД и ФСИН сообщили о раскрытии двойного убийства 18-летней давности. По подозрению в совершении преступления задержан бывший водитель продюсера Бари Алибасова.

В 2005 году в машине «Жигули» нашли тело помощника оперативного дежурного отдела Мытищинского УВД и пассажира. Милиционера убили при попытке отразить групповое нападение.

2 мая 2023 года был задержан ранее судимый москвич – его сдали подельники, находящиеся сейчас в местах заключения. Предположительно, с ними он напал на милиционера 18 лет назад.

Как выяснил сайт mk.ru, задержанный родился в семье милиционера, промышлял грабежами и кражами. После рождения ребенка устроился водителем к Бари Алибасову.

Также известно, что этот человек был приговорен к 10 годам за похищение сына бизнесмена. После выхода из тюрьмы он снова попался.

В конце 2022 года сообщалось, что Алибасов отказался звать в гости племянника, объяснив это тем, что скоро умрет. Родственнику продюсера 66 лет, он проживает в Бурятии, в аварийном бараке.