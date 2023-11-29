Бывший муж убитой в Турции россиянки держал в страхе всю семью, об этом сообщает РЕН ТВ.

Близкий родственник убитой под Бодрумом россиянки и ее дочери рассказал, что бывший муж девушки Андрей Кушлевич может быть причастен к преступлению. Он сообщил, что в доме, где жили девочка и ее мать, нашли улики.

«Следы. Отпечаток ботинка кровавый, 46-го размера, как у него. Он въезжал на территорию страны. Все сходится», – рассказал источник.

По словам мужчины, Кушлевича боялись все члены семьи. Он несколько раз устраивал конфликты с супругой, доходило и до рукоприкладства.

«Если бы хоть кто-то знал, что он движется в ее сторону, она бы сразу уехала. Вся семья боялась этого человека», – рассказал мужчина.

Напомним, Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь нашли мертвыми на обочине дороги под турецким Бодрумом 28 ноября. По информации полицейских, женщин застрелили. Главным подозреваемым является бывший супруг женщины. Сейчас он находится в розыске.

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