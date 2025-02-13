Бывший муж обвиняемой в двойном убийстве Тарховой заявил, что она украла их сына

Бывший муж Екатерины Тарховой заявил, что женщина бросила двухмесячного сына в Израиле и уехала в Россию. Через три недели она вернулась и украла ребенка. Сейчас ее обвиняют в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, которые приходились ей дедушкой и бабушкой. Об этом сообщает aif.ru.

Экс-супруг арестованной Влад Пасек рассказал об отношениях с ней.

«Через два месяца после рождения сына мы сильно поругались, и она уехала в Россию. Ребенок остался со мной. Екатерина вернулась где-то через три недели, забрала ребенка и вывезла его незаконным путем, без моего разрешения», – заявил он.

Мужчина отметил, что женщина воспользовалась его сложностями с оформлением документов. Из-за этого отцовство не было официально зарегистрировано.

«Она заявила в Российском посольстве, что отца у ребенка нет, получила необходимые документы и вывезла сына. Она, можно сказать, украла его», – убежден Влад.

Напомним, что Екатерине Тарховой 7 февраля предъявили обвинения в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). У нее в квартире были найдены паспорта родственников и их телефоны. Она успела продать автомобиль супругов и ювелирные украшения.

Ранее мы писали о том, что тела экс-мэра Самары Тархова и его жены могли растворить в кислоте. В таком случае от них стались только зубы.