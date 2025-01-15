Бывший гендиректор сибирского ФМБА впал в кому

Бывший гендиректор сибирского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Борис Баранкин впал в кому. Перед этим он пытался совершить самоубийство.

О состоянии Баранкина сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Баранкин впал в кому после попытки покончить с собой», - сообщил собеседник изданию.

14 января Баранкина задержали. Следствие полагает, что с 2017 по 2022 годы он получил взятки на сумму более 16,5 млн рублей. Деньги поступали от бизнесмена, который добивался заключения госконтрактов, связанных с поставкой лекарств.

Ранее сообщалось о задержании 37-летнего актера Алексея Яничева в Москве. При нем был сверток с неизвестным веществом – экспертиза установила, что это наркотики. Актер рассказал полиции, что приобрел их в мае.