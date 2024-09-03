Бывший бойфренд участницы Олимпиады-2024 из Уганды облил ее бензином и поджег. Об этом сообщает mk.ru.

Бегунья из Уганды Ребекка Чептегей была госпитализирована с ожогами 75% тела после нападения бывшего возлюбленного в Кении.

Сообщается, что после возвращения с Олимпийских игр во Франции в Кению на спортсменку напал ее бывший молодой человек. Он проник в ее квартиру, где спрятался и поджидал спортсменку. Когда она вернулась, экс-возлюбленный облил ее бензином и поджег.

В итоге Ребекка проходит лечение в больнице имени Мои в городе Элдорет. Там же находится нападавший, который тоже получил ожоги.

Ребекка Чептегей заняла 44-е место в марафонском забеге на Олимпийских играх в Париже.

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