Бывшего возлюбленного Ольги Бузовой заподозрили в страшном преступлении

В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена, рэп-исполнителя Радия Шигабетдинова. Он известен как бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой.

По данным Telegram-канала 112, Шигабетдинов подозревается в крупном мошенничестве. В скором времени ему изберут меру пресечения.

По данным источника, ночью правоохранительные органы работали в квартире Шигабетдинова. Жилье находится в элитном комплексе.

Когда-то 32-летний Шигабетдинов и Бузова отдыхали на Черном море. Их заметили на курорте фанаты. Артисты постоянно находились рядом и фотографировали друг друга.

Ранее сообщалось о бывшем ухажере Бузовой Тимофее Майорове, который позвонил матери певицы с извинениями. Родительница решила, что он поступил, как мужчина.