Лучше поздно, чем никогда: бывший Ольги Бузовой сделал шаг к примирению с ней

Личная жизнь Ольги Бузовой всегда привлекала публику. О всех своих романах певица всегда рассказывала в социальной сети, и там же она уведомляла о внезапном расставании. Разойтись мирно с экс-возлюбленными знаменитость никогда не могла: чего только стоят ее разборки с Дмитрием Тарасовым и Давой, продолжающиеся по сей день. Однако, как выяснилось, в судьбе Ольги остался один бывший ухажер, с которым ей удалось сохранить дружбу. Об этом рассказала мама Бузовой для издания “Starhit”.

Так, речь идет о Тимофее Майорове. Сама же девушка нередко говорит в публичном пространстве о том, что их расставание является ошибкой. Сейчас мужчина продолжает близкое общение не только с самой Бузовой, но и с ее родительницей.

«Он мне позвонил, очень извинялся. Писал письма, мол, какая у меня бриллиантовая дочь, какая я замечательная мать. Поступил как мужчина», — резюмировала Ирина Александровна.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова похвасталась сумкой почти за миллион рублей и навлекла на себя гнев публики. Подробности читайте в этой статье.