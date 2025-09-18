Суд вынес жесткий приговор фигуранту дела о покушении на певца Авраама Руссо

Суд вынес приговор обвиняемому в организации покушения на бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых Тархану Эльдукаеву. Его приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима, сообщает РЕН ТВ из зала суда.

Следствие установило, что конфликт между предпринимателями и экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым привел к заказному покушению. По версии прокуратуры, Исмаилов поручил своему охраннику Эльдукаеву нанять киллеров для устранения оппонентов.

23 декабря 1996 года в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве неизвестный стрелок совершил нападение на братьев Гуршумовых. В результате один из них скончался на месте, другой получил тяжелые ранения.

Эльдукаев был задержан и арестован в октябре 2023 года. В августе 2025 года его признали невиновным в покушении на певца Авраама Руссо. Однако следствию удалось подтвердить его причастность к делу Гуршумовых.