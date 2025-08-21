Бывший охранник Тельмана Исмаилова признан невиновным в покушении на певца Руссо

Бывший охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев признан невиновным в покушении на певца Авраама Руссо. Напомним, в 2006 году артист был ранен выстрелом из автомата у своего дома в Москве.

Решение о невиновности Эльдукаева принял суд присяжных Московского гарнизонного военного суда. Об итогах изданию ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Эльдукаеву вменили организацию покушения на бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых. Однако по эпизоду покушения на Руссо признали невиновным.

При этом прокурор настаивал, чтобы его признали виновным по всем эпизодам. Защита утверждала о непричастности к четырем преступлениям, в совершении которых он обвинялся, и представляла свои доводы.

Адвокат певца Андрей Алешкин рассказал сайту 360.ru, что обсудит с артистом дальнейшие действия. Он допустил обжалование решения.

«Но присяжные — это самый независимый институт, это судьи фактов. Поэтому, значит, не нашли достаточности фактических обстоятельств», - сказал адвокат изданию.

Следствие утверждало, что Исмаилов выделил 100 тыс. долларов на убийство певца. Артист выжил после покушения и переехал в США. Также Эльдукаева обвиняли в похищении певца, но срок давности по делу истек.

