Бывшая жена ректора СПбГУ Николая Кропачева решила рассказать о домашнем насилии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Адвокат Наталья Шатихина была замужем за ректором СПбГУ Николаем Кропачевым до 2022 года. Хотя женщина и не назвала имени насильника, Шатихина рассказала, что первые приступы агрессии начала испытывать на себе с 2005 года, когда она была беременна.

«Хорошо помню одно, как меня за шкирку волохают по полу, орут что-то и придавливают лицом к металлическому борту кровати. А я, согнувшись, закрывала обеими руками живот, потому что боялась, что ударюсь им», — рассказала адвокат.

По воспоминаниям Шатихиной, избиения продолжились с новой силой и после рождения ребенка. Доходило до того, что бывший супруг мог разозлиться из-за света от айпада ночью или «обсуждения дополнительного соглашения к брачному договору».

В подтверждение своих слов адвокат выложила снимки с окровавленными руками и видеозапись, на которой видно, как некий мужчина, похожий на Кропачева, бьет женщину по лицу в автомобиле.

Ранее мы писали о том, что подростки жестоко избили потерявшего сознание мужчину.