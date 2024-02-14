Бывшая жена расчленившего попугая египтянина опасается за свою жизнь. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне жительница Ленинградской области пожаловалась на бывшего мужа, который убил попугая ее дочери. Мужчина в неадекватном состоянии начал спорить о кличке питомца и в итоге отрубил ему голову.

По словам бывшей супруги, она переживает, что мужчина может вернуться домой и расправиться с ее семьей.

«Этот человек вернется, он нас поубивает. Он постоянно что-то творит, портит имущество, я вызываю полицию без конца», — рассказала она.

При этом дочь женщины все еще переживает гибель попугая. Мать обеспокоена моральным состоянием дочери. Женщина добавила, что она прописала бывшего супруга в своей квартире, он продолжает в ней жить, однако не платит ни за съем, ни за коммуналку.

«Он не платит за жилье, он просто живет. Был случай, он кинул кирпич на лобовое стекло и сказал, что я сама это сделала», — рассказала она.

Финансовой возможности съехать для аренды другого жилья у женщины нет.

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