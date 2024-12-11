Опубликовано 11 декабря 2024, 19:421 мин.
Быстро загорелся потолок: трагедия в «Хромой лошади» едва не повторилась в новосибирском клубе
В Новосибирске иллюзионист поджег потолок во время фокуса на корпоративе в клубе.
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В Новосибирске случился пожар в клубе во время корпоратива. Иллюзионист во время фокуса случайно поджег потолок.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Источник приводит соответствующие кадры.
По его информации, иллюзионист показывал трюки, но не рассчитал и поджег потолок. Тот быстро загорелся, а горящий материал начал падать.
Baza отмечает, что также начинался пожар в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Тогда погибли 156 человек.
Посетители новосибирского клуба быстро эвакуировались. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль загорелся на ходу. Людям пришлось выпрыгивать из салона посреди дороги.