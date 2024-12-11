Быстро загорелся потолок: трагедия в «Хромой лошади» едва не повторилась в новосибирском клубе

В Новосибирске случился пожар в клубе во время корпоратива. Иллюзионист во время фокуса случайно поджег потолок.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Источник приводит соответствующие кадры.

По его информации, иллюзионист показывал трюки, но не рассчитал и поджег потолок. Тот быстро загорелся, а горящий материал начал падать.

Baza отмечает, что также начинался пожар в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Тогда погибли 156 человек.

Посетители новосибирского клуба быстро эвакуировались. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль загорелся на ходу. Людям пришлось выпрыгивать из салона посреди дороги.