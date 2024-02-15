«Было терпимо»: отец школьника, которого 27 раз уколол циркулем учитель, рассказал о реакции мальчика

Второклассник из поселка Малышева Свердловской области пострадал от рук учителя. Педагог 27 раз уколол мальчика циркулем в школе. Отец ребенка рассказал журналистам Ura.ru, как его сын перенес это «наказание».

По словам мужчины, мальчик не плакал и не жаловался, несмотря на причиняемую боль. Так же он вел себя при опросе полицией. Для самого жителя села эта история оказалась полной неожиданностью, он даже сначала не поверил в рассказ сына.

«Когда мне сын после того урока рассказал про циркуль, я ему сначала не поверил. Позвонил однокласснице, та подтвердила и сказала, что учительница колола его, вызвав к доске. Он у меня терпеливый, не ревел. Потом полиция его спрашивала: „Тебе было больно?“. Он ответил: „Было терпимо“. Он молодец, не держит обиды и зла», — рассказал отец второклассника.

Таким образом педагог решила «наказать» ребенка, который случайно задел циркулем соседку по парте. Сейчас учитель находится на больничном, а в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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