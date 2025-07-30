«Застало нас на воде»: Барановская с детьми оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке

Телеведущая Юлия Барановская рассказала про землетрясение на Камчатке. Звезда сообщила, что пребывает там с детьми – они были в морском путешествие без связи и ощутили все на воде.

Артистка вышла на связь с поклонниками в соцсетях. Она была без макияжа, в теплой одежде. Юлия рассказала, что застала землетрясение на Камчатке.

«Мы на Камчатке с детьми, были неделю без связи, потому что ходили в морское путешествие на катамаране. Сегодня утром вышли в сторону порта, и землетрясение застало нас на воде. Просто трясло катамаран, как будто на винт что-то намоталось, и все скалы, вдоль которых мы шли, стали сыпаться. Грохот стоял и пыль летела, что даже было видно сквозь туман. А потом птицы полетели от берега огромными стаями», – написала телеведущая.

Барановская поделилась видео в личном микроблоге.

СМИ сообщают, что сильнейшее с 1952 года землетрясение случилось в Камчатском крае, магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами.

Ранее мы писали о том, что происходило в Стамбуле после землетрясения.