СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 06 сентября 2024, 14:45
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Было сделано в рамках «жестоких экспериментов»: маньяк удалил пленнице зубы и рот

Державший в плену 4 года девушку польский маньяк удалил жертве зубы и рот .
Было сделано в рамках «жестоких экспериментов»: маньяк удалил пленнице зубы и рот

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов в Польше задержали мужчину, который 4 года продержал в плену девушку. После этого стали известны детали содержания жертвы. Оказалось, что маньяк удалил ей все зубы и рот, передает Kp.ru.

Пострадавшая попала в больницу с изуродованным лицом. Из-за жестокого обращения она покрылась ссадинами и синяками. За годы издевательств девушка несколько раз побывала в больнице, но лишь в последний раз ей удалось рассказать о случившемся.

Сейчас в ужасной истории продолжают разбираться следователи. На данный момент уже известно, что маньяк изуродовал лицо жертве и оставил вместо рта отверстие для еды в рамках «жестоких экспериментов».

Ранее Скопинский маньяк Виктор Мохов раскрыл размер пенсии. Он 17 лет провел в колонии строгого режима.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
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