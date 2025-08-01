«Было непросто»: почему переживший нападение льва владелец «Тайгана» снова зашел в вольер

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, недавно пострадавший от нападения льва, вновь зашел в вольер к хищникам. Он рассказал в своем Telegram-канале, что был вынужден это сделать из-за упавшего чужого телефона.

«Мне действительно нужно было экстренно зайти ко львам забрать чей-то упавший телефон. Скажу, что было непросто. Как только восстановится моя шея, мы обязательно поедем собирать мусор (в саванну — ред.), осматривать животных», — написал Зубков.

Он также отметил, что после восстановления голоса планирует возобновить поездки в саванну — зону свободного содержания львов.

«Голос должен быть, командный мой голос необходим, чтобы команды давать львам, что-то крикнуть, на что-то отреагировать», – объяснил мужчина.

Он отметил, что это является одним из главных факторов, почему он пока не может «полноценно» ходить ко львам. По его словам, пока его настоящий голос не восстановился.

На опубликованных кадрах он говорит сиплым голосом, а на шее виден шрам.

Напомним, в июне Зубков подвергся нападению льва в саванне. Хищник вцепился ему в горло после того, как резкий звук закрывающейся двери спровоцировал его. После нескольких операций в Крыму и Краснодаре его выписали, и он вернулся к работе.

Ранее мы писали о том, что переживший нападение льва Зубков встретился с орангутаном, которому давали вейп.