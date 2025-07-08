Обнялись при встрече: раненный львом хозяин парка «Тайган» навестил орангутана, которого травили вейпом

Олег Зубков, директор парка «Тайган» в Крыму, вернулся к своим животным после лечения в больнице. Он навестил орангутана по имени Дана, которую сосем недавно отравили вейпом. Кадры встречи публикует Telegram-канал ТВ Центр | ТВЦ.

Зубков некоторое время отсутствовал на работе после нападения льва. Хищник едва не перегрыз мужчине сонную артерию. В тяжелом состоянии пострадавший директор парка попал в больницу, где врачи спасли ему жизнь.

За время отсутствия хозяина в парке произошел один неприятный инцидент — одна из посетительниц дала покурить вейп орангутану Дане. Зубков очень переживал за свою любимую обезьяну, пока был в больнице, поэтому при встрече тут же обнял ее.

Ранее накурившая орангутана студентка публично извинилась. Девушка заявила, что совершила проступок в погоне за хайпом.