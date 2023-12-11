«Было моральное давление»: близкие брянской школьницы рассказали, почему она устроила стрельбу в классе

Подруга семьи брянской школьницы, расстрелявшей одноклассников, заявила, что «в школе был «змеиный клубок». По ее словам, трое детей угнетали девочку: имело место моральное давление.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

Близкая подруга семьи утверждает, что отец не виноват в случившемся: она ни разу не видела, чтобы в семье было физическое насилие. Синяков у девочки тоже не наблюдали. Школьница была скромной, но не забитой. Училась на 4 и 5. Друзья уверены, что в школе ее травили одноклассники.

«Именно в школе был змеиный клубок… Там было моральное давление… Давили на нее, что она серая мышь», - сообщила изданию подруга семьи.

По ее словам, в классе была девочка, которая угнетала школьницу. Она осталась цела. Ей помогали два мальчика – они пострадали при стрельбе.

При этом родственники одноклассников говорят, что травли не было, а виноват Интернет. Они также опровергают ссору из-за мальчика.

«Пусть специалисты разбираются. Но конкретной травли не было», - сообщила родственница одноклассника школьницы.

Дети, учившиеся с ней, отрицают какие-либо издевательства. Они не знают, почему одноклассница так поступила.

Ранее сообщалось, что девочка могла вести дневник в Telegram. Подлинность его официально не подтверждена, но в публикациях говорится, что школьники замучили ее издевательствами.