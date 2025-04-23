Были в сексуальном рабстве: следствие считает, что пропавшие 18 лет назад в Великих Луках школьники убиты

Четвероклассники Валя Корик и Паша Матросов, которые пропали 18 лет назад в Псковской области, скорее всего, пробыли несколько лет в сексуальном рабстве, а после были убиты маньяком. К такому выводу склоняются правоохранители, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2007 году дети возвращались из школы домой и повстречали некого мужчину, который представился режиссером. Он позвал несовершеннолетних с собой. Валя и Паша согласились. С ними была еще одна девочка, но она отказала незнакомцу.

С тех пор двое четвероклассников числятся пропавшими без вести. Их поиски ведутся до сих пор. Мама мальчика смирилась с тем, что ее сын, вероятно, мертв. Мама девочки, наоборот, верит в то, что дочь еще жива. Каждые полгода ее уведомляют о продолжении следствия по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что ангарский маньяк Попков признался в убийстве школьной уборщицы. Он совершил его в 2011 году.