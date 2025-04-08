Ангарский маньяк Попков признался в убийстве школьной уборщицы в 2011 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Серийный маньяк Михаил Попков, на счету которого могут быть более 80 убийств, сознался в еще одном преступлении. Он рассказал, что причастен к убийству школьной уборщицы в 2011 году. Согласно версии следствия, Попков напал на женщину на территории парка в Ангарске в мае 2011 года.

Преступник в ходе конфликта с женщиной ударил ее топором, а позже облил тело растворителем и пожог. Останки нашли в заброшенном здании водонасосной станции рядом с парком.

Напомним, Михаил Попков отбывает пожизненный срок за 22 убийства. Следователи подозревают, что ангарский маньяк мог убить около 100 человек. Сам Попков рассказывал, что его жертвами становились только те женщины, которые соглашались с ним пить и вступать в сексуальную связь.

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