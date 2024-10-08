Виктория Боня раскрыла опасность горы Дхаулагири, где погибли пятеро альпинистов

Российская телеведущая Виктория Боня заявила, что гора Дхаулагири, где погибли пятеро российских альпинистов, довольно опасна для восхождения. Ее слова приводят «Известия».

«Любые горы, на которые совершают восхождение альпинисты, опасны. Будь их высота 4 или 8 тысяч метров. Дхаулагири — это такая гора, на которую очень сложно взойти. Ее почти не провешивают веревками», — поделилась артистка.

В конце сентября знаменитость сообщила, что поднялась на гору Манаслу в Непале. Она отметила, что Манаслу крайне популярна среди экспедиций. Так, за сезон туда приезжают порядка 500 человек, что делает эту гору более подготовленной, чем Дхаулагири.

«Почему люди ходят там в связках? Потому что такие условия, что нужно идти по снегу, и ты не понимаешь: под тобой может оказаться расселина, и ты можешь провалиться, или там тропа. То есть получается альпинисты практически сами своими ногами протаптывают себе путь, тогда как на таких горах, как Манаслу или других, за тебя это делают шерпой, то есть ты идешь, и у тебя уже провешены веревки до самой вершины», — высказалась Боня.

Телеведущая отметила, что каждому человеку важно объективно оценивать свое состояние и осознавать, готов ли он совершить восхождение. Она добавила, что каждое восхождение дается сложно как психологически, так и физически.

Ранее Виктория Боня рассказала, что восстановила лицо после полученных ожогов в горах.