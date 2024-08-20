«Были провалы в памяти»: пропавшая актриса Лебедева приходила на встречу с режиссером в странном виде

У 85-летней актрисы Людмилы Лебедевой, которая больше месяца не выходит на связь, были провалы в памяти. Случалось, что на встречу с режиссером актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» являлась в странном виде.

Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на агента Лебедевой.

«Несколько раз у нее все же были провалы в памяти. Например, пару раз не открывала дверь, когда договаривались о съемках. И еще как-то приходила на встречу с режиссером в странном виде», - делится агент актрисы.

По информации источника, на съемках Лебедева делала все «нормально», без нареканий.

Близкая подруга актрисы заявила, что Лебедева хоть и была на пенсии, продолжала сниматься. Это случалось нечасто: то не было настроения, то хороших ролей.

Подруги отмечают, что Лебедева была полна сил, иногда год жила на дачи в Любани, собирала грибы. Они не ездили к ней в Ленобласть, говорят, что «далековато». Подруги не скрывают: до актрисы сложно было дозвониться, но к этому все относились спокойно.

Близкие верят, что она жива: могла выйти из леса в другом месте или находится в больнице.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи актрисы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.