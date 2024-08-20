После пропажи актрисы Людмилы Лебедевой возбудили дело по статье «Убийство». Об этом сообщает Пятый канал.

Пропавшую 18 июля актрису Людмилу Лебедеву до сих пор не могут найти. Как сообщил источник, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, об исчезновении 85-летней актрисы сообщил ее сын. Проживающая в городе Тосно Ленинградской области актриса, вероятнее всего, отправилась в лес за грибами и не вернулась. Сын знаменитости рассказал, что на месте были все ее документы, а дверь была закрыта снаружи на замок. При этом не было велосипеда, который всегда находился во дворе ее дома.

Людмила Лебедева имеет на своем счету десятки ролей в кино и сериалах. Так, она играла в «Мажоре», «Тайнах следствия» и «Предателе».

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