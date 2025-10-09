Были проблемы с алкоголем: соседка рассказала о мужчине, который выбросил дочь вместе с мусором из окна в Уфе

Соседка мужчины, который сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа в Уфе, рассказала о его проблемах с алкоголем. По ее словам, он злоупотреблял спиртным, но жена продолжала с ним жить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что жена отца пострадавшей девочки отсутствовала дома. Она уехала на лечение с другим ребенком. Мужчина же остался дома один с маленькой дочкой.

«Он все кучей [выбросил]. Как он сумел, не знаю, кто его знает, как он бросал, но ребенка выбросил тоже», - рассказала соседка.

Пенсионерка добивала, что мама девочки не пила. По данным Telegram-канала SHOT, женщине уже сообщили о случившемся. Она экстренно вылетает домой из Калининграда.

Сообщается, что мама пострадавшей работает учителем английского языка в колледже, а отец электриком. Экспертиза показала, что он был трезв, когда скидывал дочь с окна. Свой поступок он объяснить не смог. Девочка находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

