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Опубликовано 25 августа 2024, 18:03
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Была задержана с Дуровым: что за девушка сопровождала основателя Telegram в Париже

Baza: вместе с Дуровым в Париже задержали 24-летнюю стримершу Юлию Вавилову .
Была задержана с Дуровым: что за девушка сопровождала основателя Telegram в Париже

© Freepik

Основатель Telegram Павел Дуров оказался не единственным, кого задержали французские правоохранители. Вместе с миллиардером за решеткой оказалась 24-летняя стримерша Юлия Вавилова, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, девушка появлялась в тех же местах, что и бизнесмен. Например, вместе они были в Азербайджане и Казахстане. Пара передвигалась на личном джете — самолете Embraer Legacy 600.

Вавилова, как и Дуров, проживает в ОАЭ. В ночь на 25 августа она пропала и перестала появляться в Сети. Вероятно, она оказалась задержана вместе с известным возлюбленным.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что французские силовики добьются желаемого и получат от Дурова ключи к Telegram. Некоторые чувствительные люди после этого, считает журналистка, бросятся удалять переписки в Сети.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Павел Дуров
франция