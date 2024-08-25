Была задержана с Дуровым: что за девушка сопровождала основателя Telegram в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров оказался не единственным, кого задержали французские правоохранители. Вместе с миллиардером за решеткой оказалась 24-летняя стримерша Юлия Вавилова, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, девушка появлялась в тех же местах, что и бизнесмен. Например, вместе они были в Азербайджане и Казахстане. Пара передвигалась на личном джете — самолете Embraer Legacy 600.

Вавилова, как и Дуров, проживает в ОАЭ. В ночь на 25 августа она пропала и перестала появляться в Сети. Вероятно, она оказалась задержана вместе с известным возлюбленным.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что французские силовики добьются желаемого и получат от Дурова ключи к Telegram. Некоторые чувствительные люди после этого, считает журналистка, бросятся удалять переписки в Сети.