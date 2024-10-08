Наклонился, чтобы поцеловать: мужчина принес в больницу свой нос, который ему откусила собака

Врачи в Саратове столкнулись с необычным случаем. К ним в больницу приехал пациент, который привел с собой свой нос. Мужчина получил тяжелую травму после того, как попытался поцеловать собаку, передает Telegram-канал ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева».

Местный житель решил проявить нежность к питомцу. Однако тот не оценил порыв хозяина и схватил его за нос. В итоге животное откусило орган обоняния. Россиянин, несмотря на случившееся, сохранил самообладание, взял нос в рук и поехал в больницу.

В медучреждении врачи очень удивились, увидя пациента с такой проблемой. По их словам, люди приносили с собой всякое, но нос в первый раз.

«Сейчас мужчина идет на поправку, чувствительность органа восстанавливается. А вообще, должен сказать, ринопластика является одной из самых сложных операций в оториноларингологии. И подобные случаи не всегда имеют положительный исход», — заявил заведующий оториноларингологическим отделением Александр Александрович Гуков.

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