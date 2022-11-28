Была щека, стал пенис: химкинские урологи провели уникальную операцию

В Химках 52-летнему пациенту, страдающему от болей при мочеиспускании, провели особую операцию. Врачи пересадили ткань внутренней части щеки в половой орган мужичины.

Больной поступил в урологическое отделение Химкинской областной больницы с жалобами при малой нужде. Медики провели обследовании и обнаружили, что у мужчины произошло сужение мочеиспускательного канала из-за образования рубца.

Было принято решение об операции, так как в дальнейшем заболевание могло прогрессировать и еще сильнее усложнять жизнь пациенту.

Медики провели заместительную уретропластику, в ходе которой удалили рубец и ликвидировали дефект тканью, взятой из внутренней части щеки. По их словам, слизистая очень быстро приживается.

Пересадка прошла успешно, и дискомфорт в полости рта мужчина перестал ощущать уже через четыре дня. Мочеиспускание наладилось сразу после операции, и теперь он не испытывает боль.

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