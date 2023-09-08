Была рвота и болел живот: жертва массового отравления шаурмой рассказала о симптомах

Жительница Льгова Курской области стала одной из тех, кто пострадал в результате отравления шаурмой. Вместе с женщиной лакомство из городской точки попробовали члены ее семьи. Все они испытали одни симптомы, передает Lenta.Ru.

По словам жительницы Льгова, отравление произошло 6 сентября. В тот день она вместе с мужем купила шаурму в одной из городских точек, чтобы съесть ее на обед. После употребления опасного продукта в пищу всем стало плохо. При этом изначально было непонятно, что лакомство испорчено, ведь на вкусе это никак не отразилось.

Сначала стало плохо ребенку, которому дали попробовать шаурму. Девочку начало рвать, кроме того, у нее болел живот. Те же самые симптомы испытал глава семейства. Однако его состояние еще усугубилось обмороком. Сама женщина тоже испытывала боль в животе и страдала от рвоты. В итоге, по словам пострадавшей, врачи диагностировали у членов семьи отравление.

Всего за медицинской помощью обратились 15 человек. Один случай отравления опасной шаурмой стал смертельным — погибла 23-летняя девушка.