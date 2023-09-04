Была пьяна и хотела убить ребенка: пенсионерка выбросила из окна трехлетнего правнука

В Свердловской области суд закончил рассмотрение дела о покушении на убийство трехлетнего ребенка. Мальчика выкинула из окна его 71-летняя прабабушка. Вместо колонии женщине назначили наказание в виде принудительного лечения в психиатрической больнице, передает kp.ru.

Правоохранители узнали о случившемся от соседки пенсионерки. Так, пожилая женщина посадила правнука на подоконник квартиры, расположенной на втором этаже, и столкнулся его вниз. В момент совершения преступления жительница Свердловской области была пьяна.

Мальчик упал с высоты, но выжил. В результате случившегося он получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него ушибы лица, груди, а также черепно-мозговую травму. После лечения и реабилитации ребенку удалось восстановиться, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Вскоре после покушения состоялся суд. На нем стало известно, что пенсионерка страдает психическим расстройством. В связи с этим женщину не стали отправлять в колонию. Ее приговорили к принудительному лечению в психиатрической больнице.

Ранее в Вольске 11-месячная девочка едва не погибла в результате падения с третьего этажа. Малышка забралась на подоконник, когда рядом не было взрослых.