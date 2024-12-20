Была обмотана мусорным мешком: в женском туалете петербургской школы нашли камеру

Педагоги одной из петербургских школ обратились в полицию. Они сообщили об обнаружении в туалете образовательного учреждения камеры. Кто ее установил, пока не известно, передает Telegram-канал Baza.

Первой устройство заметила ученица десятого класса. Она пошла в женский туалет, где ее внимание привлек некий объект, обмотанный мусорным мешком. При более детальном изучении школьница поняла, что это камера.

После обнаружения устройства девушка рассказала обо всем педагогам. В итоге камеру, ретранслятор и аккумулятор изъяли. Личность того, кто устроил слежку за несовершеннолетними, пока правоохранителям не известна. Они планируют изучить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены у туалета.

Ранее в Каменске-Уральском сотрудник завода установил скрытую камеру в женской душевой. Он сознался в совершении преступления.