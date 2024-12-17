Опубликовано 17 декабря 2024, 14:591 мин.
В Каменске-Уральском сотрудник завода установил скрытую камеру в женской душевой
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В Каменске-Уральском сотрудник завода установил скрытую камеру в женской душевой. Мужчина сознался в преступлении, возбуждено уголовное дело.
Подробности приводит Telegram-канал Ural Mash.
По его информации, в августе 33-летний литейщик приклеил скотчем камеру к стенке в женской душевой. После смен мужчина просматривал видео, контент прятал в телефоне.
Через полгода одна из женщин заметила устройство в душе и рассказала охране. Мужчину вычислили по камерам.
О сотруднике известно, что он женат, имеет детей. Пострадавшие собираются подать коллективный иск.
Ранее в Челябинской области объяснили появление скрытых камер в школьном туалете для девочек. Отмечалось, что съемка могла осуществляться в целях безопасности.