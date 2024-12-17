В Каменске-Уральском сотрудник завода установил скрытую камеру в женской душевой. Мужчина сознался в преступлении, возбуждено уголовное дело.

Подробности приводит Telegram-канал Ural Mash.

По его информации, в августе 33-летний литейщик приклеил скотчем камеру к стенке в женской душевой. После смен мужчина просматривал видео, контент прятал в телефоне.

Через полгода одна из женщин заметила устройство в душе и рассказала охране. Мужчину вычислили по камерам.

О сотруднике известно, что он женат, имеет детей. Пострадавшие собираются подать коллективный иск.

Ранее в Челябинской области объяснили появление скрытых камер в школьном туалете для девочек. Отмечалось, что съемка могла осуществляться в целях безопасности.