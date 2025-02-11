Была на костылях, под локоть вел мужчина: соседка внучки Тархова указала на странность в поведении девушки

Соседка Екатерины Бельской - внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова – указала на странность в поведении девушки. Перед Новым годом она видела ее на костылях и гипсе, под локоть вел мужчина.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Соседка столкнулась с Бельской подъезде – девушка жила на 8 этаже с сыном, а она – над ними.

«Я сначала не поняла, кто это. Придержала подъездную дверь им. Моя дочь сказала, что это была Катя. Я еще посочувствовала, что прямо в праздники ногу сломала», - рассказала самарчанка.

Однако в начале января она видела Бельскую без костылей – внучка Тархова «вылетела из лифта» и чуть не врезалась в соседку.

«Это было очень неожиданно. Буквально несколько дней назад была на костылях и в гипсе, а теперь бегает на своих двоих», - рассказала она.

Женщина не верит, что Бельская могла убить кого-то. Соседка говорит, что не видела ее пьяной или под наркотиками, дома было тихо. Все лето она провела на детской площадке, гуляя с сыном. Их дети дружат и вместе играют во дворе.

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