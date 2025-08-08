Была доброй и отзывчивой: что известно о жестоко убитом тренере по танцам из Дзержинска

Убитая в Дзержинске тренер Наталья Анисимова работала в местной соцзащите. Руководитель фитнес-клуба Ольга, где женщина преподавала восточные танцы, охарактеризовала ее как доброго и отзывчивого человека.

Как пояснила директор клуба Газете.Ru, Наталья была сотрудником соцзащиты города. В свободное время, примерно два раза в неделю, женщина преподавала постоянным клиентам танцы «для души». Ольга отметила, что она была доброжелательным и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь.

Тело тренера обнаружили в дубовой роще — любимом месте для прогулок у местных жителей. Одна из горожанок Светлана рассказала aif.ru, что часто видела там Наталью — женщина постоянно приходила туда кататься на велосипеде и плавать в озере.

По словам Светланы, до случившегося роща считалась безопасным местом — туда могли прийти родители с детьми.

«Сейчас многие откажутся от прогулок в роще. Я точно до конца следствия, пока не поймают убийцу, туда побоюсь ходить», — отметила собеседница издания.

Напомним, женщину изнасиловали и избили до смерти 4 августа. Ее тело нашли рядом с рекой Воложка в дубовой роще.