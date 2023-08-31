Была босая и сидела в полной темноте: женщина забралась на березу и облаяла прохожих

Новосибирцы минувшей ночью пожаловались на шум в одном из дворов. Прибывшие по вызову специалисты в скором времени обнаружили его источник — им оказалась босая женщина, которая по какой-то причине забралась на березу и стала лаять, передает Газета.Ru.

Сигнал о нарушении общественного спокойствия поступил с улицы Лескова. Местные жители проснулись посреди ночи и услышали странные звуки, доносящиеся со двора. Они были похожи на собачий лай. На место была направлена группа быстрого реагирования.

В итоге источник шума был найден. Членов ГРБ крайне удивила картина, развернувшаяся перед глазами: на березе в полной темноте сидела босая женщина, которая лаяла на прохожих. Увидев спасателей, она попросила помочь спуститься и добраться до дороги. Идти одной гражданке не хотелось, так как она боялась поскользнуться на тропинке.

Когда незнакомка оказалась на земле, то продолжила себя странно вести и напала на гвардейцев. В итоге агрессивную женщину пришлось скрутить и передать полицейским.

Ранее в Москве местный житель случайно ранил свою мать саблей. Молодой человек сделал это во время спора с соседом.