Был уверен, что надо убивать: мужчина провел кровавую церемонию открытия «Голодных игр» в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Северной столицы, который устроил поножовщину на улице. Мужчина думал, что ему надо убивать ради выживания, передает Life.ru.

Петербуржец совершил нападение на случайных прохожих ночью. Он выбежал на проспект Ленина в одной майке, после чего набросился с ножом на 40-летнего незнакомца. Он изрезал его, а затем ринулся в сторону 42-летней женщины.

В итоге пострадавший мужчина скончался от полученных ранений. Жительнице Северной столицы повезло — она выжила. Сейчас жертве неадеквата оказывают помощь.

Злоумышленника задержали. Оказалось, что он является поклонником вселенной «Голодных игр». Мужчина считал, что ему надо убивать ради выживания.

Ранее в Электрогорске штангист ранил мужчину ножом, чтобы доказать свою мужскую суть. Нападение произошло в кальянной.