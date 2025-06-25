Был убит во время путешествия в 2001 году: полиция предложила 500 тысяч долларов за нахождение останков туриста

Австралийская полиция всерьез взялась за поиски останков туриста, который был убит во время путешествия в 2001 году. Тому, кто найдет их, обещают полмиллиона долларов, передает mk.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Британский турист Питер Фальконио странствовал по Северной территории со своей подругой Джоан Лиз. На пути парочка повстречала местного жителя, который сначала предложил свою помощь, а после расправился с подданным королевства.

Девушку убийца взял в плен, однако потом ей удалось сбежать. О случившемся узнала полиция. Австралийца задержали, а после осудили на 28 лет. При этом приговоренный к сроку так и не раскрыл местоположение останков.

Несмотря на отказ убийцы сотрудничать, правоохранители намерены довести дело до конца. Они надеются, что вознаграждение поможет в окончательном расследовании преступления, которое привлекло внимание всего мира.

Ранее сообщалось, что пропавшего танцора Виктора Горелихина нашли мертвым в Таиланде. Он переехал в азиатскую страну в 2011 году.