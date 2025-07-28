Был судим за убийство: гражданин Украины растлил свою падчерицу у озера в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об изнасиловании 11-летней девочки в Ленобласти. В совершении преступления подозревается ее отчим, передает 47channel.

По информации журналистов, в полицию обратилась мать девочки. Жительница Тихвина обвинила в изнасиловании дочери у озера Песчаное своего возлюбленного — 41-летнего гражданина Украины.

О мужчине известно, что он состоит на миграционном учете и ранее был судим за убийство. После совершения преступления он скрылся в неизвестном направлении.

Ориентировка на подозреваемого в насилии поступила во все отделы полиции. Правоохранители организовали мероприятия, направленные на поимку иностранца.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летний маньяк грубо изнасиловал женщину и пытался овладеть второй в течение часа. Юноша совершил оба нападения рано утром.